احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FORM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FORM.

سعر Formation FI (FORM) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.68K . يتم تحديث سعر FORM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Formation FI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.05 - تغيير سعر Formation FI خلال اليوم هو +0.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 163.80M

أداء سعر Formation FI (FORM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Formation FI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Formation FI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Formation FI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Formation FI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.41% 30 يوم $ 0 -5.21% 60 يوم $ 0 -13.21% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Formation FI (FORM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Formation FI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.431366$ 0.431366 $ 0.431366 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.41% تغير السعر (7 أيام) -2.58%

معلومات سوق Formation FI (FORM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: