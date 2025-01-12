سعر Formation FI (FORM)
سعر Formation FI (FORM) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.68K. يتم تحديث سعر FORM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Formation FI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.05
- تغيير سعر Formation FI خلال اليوم هو +0.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 163.80M
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خلال اليوم، كان سعر Formation FI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Formation FI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Formation FI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Formation FI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.41%
|30 يوم
|$ 0
|-5.21%
|60 يوم
|$ 0
|-13.21%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Formation FI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.41%
-2.58%
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