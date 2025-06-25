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سعر Forkast (CGX) المباشر لليوم هو USD 0.001157 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 202.48K . يتم تحديث سعر CGX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forkast الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Forkast خلال اليوم هو +17.39% - لديه عرض متداول بقيمة USD 175.01M

أداء سعر Forkast (CGX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forkast مقابل USD هو $ +0.00017141 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forkast مقابل USD هو $ +0.0006234482 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forkast مقابل USD هو $ -0.0001729321 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forkast مقابل USD هو $ -0.003389574924522756 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017141 +17.39% 30 يوم $ +0.0006234482 +53.88% 60 يوم $ -0.0001729321 -14.94% 90 يوم $ -0.003389574924522756 -74.55%

تحليل سعر Forkast (CGX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forkast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.0011691$ 0.0011691 $ 0.0011691 عالية طوال الوقت $ 0.03869795$ 0.03869795 $ 0.03869795 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +17.39% تغير السعر (7 أيام) -9.68%

معلومات سوق Forkast (CGX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: