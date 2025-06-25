سعر Forkast (CGX)
سعر Forkast (CGX) المباشر لليوم هو USD 0.001157. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 202.48K. يتم تحديث سعر CGX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forkast الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Forkast خلال اليوم هو +17.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 175.01M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CGX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CGX.
خلال اليوم، كان سعر Forkast مقابل USD هو $ +0.00017141 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forkast مقابل USD هو $ +0.0006234482 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forkast مقابل USD هو $ -0.0001729321 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forkast مقابل USD هو $ -0.003389574924522756 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017141
|+17.39%
|30 يوم
|$ +0.0006234482
|+53.88%
|60 يوم
|$ -0.0001729321
|-14.94%
|90 يوم
|$ -0.003389574924522756
|-74.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forkast: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.13%
+17.39%
-9.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Forkast is a prediction market built for gaming and internet culture. Users can create and participate in prediction markets based on trending topics in gaming, memes, streamers, breaking news, and Web3 assets. Community Gaming is the most advanced tournament management software in the industry with built-in wallets, no fees, and automated payments for over 50,000 monthly matches. Since 2020, Community Gaming has paid over 10,000 gamers and created 800,000 wallets. It leads the competitive gaming space, handling payments for 50k+ tournament matches monthly. Both platforms are powered by $CGX, a versatile utility token used for staking and competitive rewards.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Forkast (CGX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس CGX والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CGX إلى VND
₫30.446455
|1 CGX إلى AUD
A$0.00177021
|1 CGX إلى GBP
￡0.00084461
|1 CGX إلى EUR
€0.00099502
|1 CGX إلى USD
$0.001157
|1 CGX إلى MYR
RM0.00490568
|1 CGX إلى TRY
₺0.04582877
|1 CGX إلى JPY
¥0.16747575
|1 CGX إلى RUB
₽0.09066252
|1 CGX إلى INR
₹0.09940944
|1 CGX إلى IDR
Rp18.96721008
|1 CGX إلى KRW
₩1.57200433
|1 CGX إلى PHP
₱0.06576388
|1 CGX إلى EGP
￡E.0.05790785
|1 CGX إلى BRL
R$0.0063635
|1 CGX إلى CAD
C$0.00158509
|1 CGX إلى BDT
৳0.14139697
|1 CGX إلى NGN
₦1.79101286
|1 CGX إلى UAH
₴0.04827004
|1 CGX إلى VES
Bs0.119171
|1 CGX إلى PKR
Rs0.32943261
|1 CGX إلى KZT
₸0.59823842
|1 CGX إلى THB
฿0.03776448
|1 CGX إلى TWD
NT$0.03408522
|1 CGX إلى AED
د.إ0.00424619
|1 CGX إلى CHF
Fr0.0009256
|1 CGX إلى HKD
HK$0.00907088
|1 CGX إلى MAD
.د.م0.01051713
|1 CGX إلى MXN
$0.02202928
|1 CGX إلى PLN
zł0.00422305