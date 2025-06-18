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سعر Forgotten Playland (FP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2,16M . يتم تحديث سعر FP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forgotten Playland الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Forgotten Playland خلال اليوم هو -13,13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4,41B

أداء سعر Forgotten Playland (FP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forgotten Playland مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forgotten Playland مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forgotten Playland مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forgotten Playland مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -13,13% 30 يوم $ 0 -15,54% 60 يوم $ 0 -0,95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Forgotten Playland (FP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forgotten Playland: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0,098671$ 0,098671 $ 0,098671 تغير السعر (1 ساعة) -0,36% تغير السعر (1يوم) -13,13% تغير السعر (7 أيام) -6,11%

معلومات سوق Forgotten Playland (FP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: