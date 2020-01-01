توكنوميكس Forgive Me Father ($PURGE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Forgive Me Father ($PURGE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Forgive Me Father ($PURGE) Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind. الموقع الرسمي: https://www.absolveme.ai اشتر $PURGE الآن!

توكنوميكس Forgive Me Father ($PURGE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Forgive Me Father ($PURGE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M إجمالي العرض: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M العرض المتداول: $ 799.99M $ 799.99M $ 799.99M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 4.32M $ 4.32M $ 4.32M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.088906 $ 0.088906 $ 0.088906 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00295298 $ 0.00295298 $ 0.00295298 السعر الحالي: $ 0.00540127 $ 0.00540127 $ 0.00540127 معرفة المزيد عن سعر Forgive Me Father ($PURGE)

توكنوميكس Forgive Me Father ($PURGE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Forgive Me Father ($PURGE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $PURGE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $PURGE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $PURGE، استكشف السعر المباشر لتوكن $PURGE!

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