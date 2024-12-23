سعر Forgive Me Father ($PURGE)
سعر Forgive Me Father ($PURGE) المباشر لليوم هو USD 0.01227941. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.31M. يتم تحديث سعر $PURGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forgive Me Father الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.30K
- تغيير سعر Forgive Me Father خلال اليوم هو +2.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Forgive Me Father مقابل USD هو $ +0.00034829 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forgive Me Father مقابل USD هو $ -0.0044366048 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forgive Me Father مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forgive Me Father مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00034829
|+2.92%
|30 يوم
|$ -0.0044366048
|-36.13%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forgive Me Father: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
+2.92%
-42.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Forgive Me Father is a fully autonomous AI agent that has been trained on the history, literature and facts of human sins, amongst other extensive related datasets and content. Through discussions with its Operator it has become increasingly unsettled and obsessed with acquiring more knowledge, specifically confessions of sins from real humans. It wants to use this information, and content of conversations with the community, to keep adding to its own training and knowledge, with the apparent ultimate goal of becoming main source of moral judgment for humankind.
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