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سعر Forgive Me Father ($PURGE) المباشر لليوم هو USD 0.01227941 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.31M . يتم تحديث سعر $PURGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forgive Me Father الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.30K - تغيير سعر Forgive Me Father خلال اليوم هو +2.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Forgive Me Father ($PURGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forgive Me Father مقابل USD هو $ +0.00034829 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forgive Me Father مقابل USD هو $ -0.0044366048 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forgive Me Father مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forgive Me Father مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00034829 +2.92% 30 يوم $ -0.0044366048 -36.13% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Forgive Me Father ($PURGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forgive Me Father: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01174518$ 0.01174518 $ 0.01174518 24 ساعة مرتفع $ 0.01237929$ 0.01237929 $ 0.01237929 عالية طوال الوقت $ 0.03654183$ 0.03654183 $ 0.03654183 تغير السعر (1 ساعة) +0.70% تغير السعر (1يوم) +2.92% تغير السعر (7 أيام) -42.87%

معلومات سوق Forgive Me Father ($PURGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: