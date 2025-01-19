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سعر Forex Lens (FOREXLENS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.41K . يتم تحديث سعر FOREXLENS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forex Lens الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.72K - تغيير سعر Forex Lens خلال اليوم هو +13.25% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M

أداء سعر Forex Lens (FOREXLENS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forex Lens مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forex Lens مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forex Lens مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forex Lens مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +13.25% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Forex Lens (FOREXLENS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forex Lens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +2.78% تغير السعر (1يوم) +13.25% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Forex Lens (FOREXLENS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: