ما هو Forex Lens ( FOREXLENS )

For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks. Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders.

المصدر Forex Lens (FOREXLENS) مستند تقني الموقع الرسمي