سعر Forex Lens (FOREXLENS)
سعر Forex Lens (FOREXLENS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 432.41K. يتم تحديث سعر FOREXLENS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forex Lens الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.72K
- تغيير سعر Forex Lens خلال اليوم هو +13.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M
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خلال اليوم، كان سعر Forex Lens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forex Lens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forex Lens مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forex Lens مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+13.25%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forex Lens: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.78%
+13.25%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
For too long, institutional players have manipulated markets at the expense of retail traders. As a DeFAI project, $ForexLens combines decentralized finance with advanced AI technology to expose these practices, providing our community with the insights traditionally reserved for institutional trading desks. Through our revolutionary DeFAI approach, we're leveraging blockchain transparency and artificial intelligence to level the playing field and return power to individual traders.
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