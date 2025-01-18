سعر Forever Aid Token (FOAT)
سعر Forever Aid Token (FOAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forever Aid Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Forever Aid Token خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FOAT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FOAT.
خلال اليوم، كان سعر Forever Aid Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forever Aid Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forever Aid Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forever Aid Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ 0
|-0.04%
|60 يوم
|$ 0
|-0.13%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forever Aid Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.04%
+0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Forever Aid Token is a charity token built on the Binance smart chain (bep20) to help in easy, direct and tracable donation system.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FOAT إلى AUD
A$--
|1 FOAT إلى GBP
￡--
|1 FOAT إلى EUR
€--
|1 FOAT إلى USD
$--
|1 FOAT إلى MYR
RM--
|1 FOAT إلى TRY
₺--
|1 FOAT إلى JPY
¥--
|1 FOAT إلى RUB
₽--
|1 FOAT إلى INR
₹--
|1 FOAT إلى IDR
Rp--
|1 FOAT إلى PHP
₱--
|1 FOAT إلى EGP
￡E.--
|1 FOAT إلى BRL
R$--
|1 FOAT إلى CAD
C$--
|1 FOAT إلى BDT
৳--
|1 FOAT إلى NGN
₦--
|1 FOAT إلى UAH
₴--
|1 FOAT إلى VES
Bs--
|1 FOAT إلى PKR
Rs--
|1 FOAT إلى KZT
₸--
|1 FOAT إلى THB
฿--
|1 FOAT إلى TWD
NT$--
|1 FOAT إلى CHF
Fr--
|1 FOAT إلى HKD
HK$--
|1 FOAT إلى MAD
.د.م--