سعر Forecast AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Forecast AI (FORAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 30,75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FORAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FORAI.

يحتل Forecast AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 19.882,1، مع عرض متداول قدره 1,00B FORAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FORAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FORAI بمقدار -2,20% خلال الساعة الماضية و+0,18% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Forecast AI (FORAI)

القيمة السوقية $ 19,88K$ 19,88K $ 19,88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 19,88K$ 19,88K $ 19,88K إمداد دورة التداول 1,00B 1,00B 1,00B إجمالي العرض 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

القيمة السوقية الحالية لـ Forecast AI هي $ 19,88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FORAI يبلغ 1,00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 19,88K.