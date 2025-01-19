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سعر FORE Protocol (FORE) المباشر لليوم هو USD 0.00251833 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 322.26K . يتم تحديث سعر FORE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FORE Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.02 - تغيير سعر FORE Protocol خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 127.97M

أداء سعر FORE Protocol (FORE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FORE Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FORE Protocol مقابل USD هو $ -0.0007263080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FORE Protocol مقابل USD هو $ -0.0007536130 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FORE Protocol مقابل USD هو $ -0.002949279802866579 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0007263080 -28.84% 60 يوم $ -0.0007536130 -29.92% 90 يوم $ -0.002949279802866579 -53.94%

تحليل سعر FORE Protocol (FORE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FORE Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.220816$ 0.220816 $ 0.220816 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.66%

معلومات سوق FORE Protocol (FORE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: