سعر Force (FORCE)
سعر Force (FORCE) المباشر لليوم هو USD 0.00371174. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FORCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Force الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 702.28
- تغيير سعر Force خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Force مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Force مقابل USD هو $ -0.0009486958 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Force مقابل USD هو $ -0.0005306477 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Force مقابل USD هو $ -0.000253554251287258 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.85%
|30 يوم
|$ -0.0009486958
|-25.55%
|60 يوم
|$ -0.0005306477
|-14.29%
|90 يوم
|$ -0.000253554251287258
|-6.39%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Force: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.85%
-8.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Clone Force: Battle for the Blockchain is a hyper casual, narrative driven mobile card battle game where users from across the globe come together to fight powerful enemies in live gaming events. As these events conclude, the story is driven forward, creating a sense of purpose for players as their participation is what brings forth the next phase in the Clone Force universe. Instead of following the meta, Clone Force aims to look beyond the future to create something truly spectacular and sustainable. We have identified a number of common issues surrounding blockchain gaming models and plan to deliver accordingly. Allowing for purchases of in game assets to be made by the native token means the token value must always be dynamic , thus devaluing the token on the free market entirely. Or, the value of in game assets are not dynamic and in turn can end up costing a fortune, meaning no one will wish to purchase these assets using valuable tokens. All ideologies break apart at their highest state; decentralisation is great until there is no one to enforce penalties on those who steal and scam. We are here to create a fairer, safer blockchain driven by ethics and ethos. In Battle for the Blockchain, players experience raid-like battles via card based logic, allowing them to Earn, Build, Trade, and collect via sophisticated upgrade and progression mechanics, alongside web3 trading and ownership.
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