سعر Forbidden Fruit Energy (FFE)
سعر Forbidden Fruit Energy (FFE) المباشر لليوم هو USD 0.01483645. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forbidden Fruit Energy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 477.17
- تغيير سعر Forbidden Fruit Energy خلال اليوم هو -0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FFE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FFE.
خلال اليوم، كان سعر Forbidden Fruit Energy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forbidden Fruit Energy مقابل USD هو $ -0.0005598756 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forbidden Fruit Energy مقابل USD هو $ -0.0007488920 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forbidden Fruit Energy مقابل USD هو $ -0.000432038773443164 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.58%
|30 يوم
|$ -0.0005598756
|-3.77%
|60 يوم
|$ -0.0007488920
|-5.04%
|90 يوم
|$ -0.000432038773443164
|-2.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forbidden Fruit Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-0.58%
-4.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
◆ What is the project about? The game itself will consist of multiple game genres such as all-time classics like board games, map adventure games, fan-favorites such as role-playing games (RPG) or in-demand games such as first-person shooting (FPS) games or battle royale MOBA games. These games and its areas will be determined by both you, the players and us developers, heavily putting emphasis on the “Play-to-Earn” aspect and “Co-production” aspects of the game. ◆ What makes your project unique? The BountyKinds universe is going to be dictated by this unique achievement system where all contributions to the game would be quantified and scaled to a number. This number will decide the intricate reward values that come with playing the game. The goal of BountyKinds lie in bringing gamers from various cultures together, regardless of whether they are in the real world or the metaverse. To have players aim for their highest achievable values in the hopes of creating a game with world building that affects even our real world in a positive way. ◆ What’s next for your project? With each phase, we will add new games to the world of Bountykinds. Game players will be able to be more strategic about which games they play and how they raise NFTs to fight in them. The special NFTs that will be dropped as rewards each season will be the voting rights for this in-game DAO, allowing players to make their own voices heard in the development of the game. ◆ What can your token be used for? The Forbidden Fruit Energy Token is the energy unit in the game. It limits the number of times a player can engage in the games available within the BountyKinds universe. $FFE is also available for purchase. Purchased $FFE tokens can be used to play without having to wait for FFE to recover.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FFE إلى AUD
A$0.024035049
|1 FFE إلى GBP
￡0.0120175245
|1 FFE إلى EUR
€0.0143913565
|1 FFE إلى USD
$0.01483645
|1 FFE إلى MYR
RM0.0666156605
|1 FFE إلى TRY
₺0.52521033
|1 FFE إلى JPY
¥2.3392630715
|1 FFE إلى RUB
₽1.5078284135
|1 FFE إلى INR
₹1.2784568965
|1 FFE إلى IDR
Rp243.220452888
|1 FFE إلى PHP
₱0.87535055
|1 FFE إلى EGP
￡E.0.749240725
|1 FFE إلى BRL
R$0.090799074
|1 FFE إلى CAD
C$0.021364488
|1 FFE إلى BDT
৳1.8179102185
|1 FFE إلى NGN
₦23.1096996135
|1 FFE إلى UAH
₴0.6301040315
|1 FFE إلى VES
Bs0.78633185
|1 FFE إلى PKR
Rs4.150051794
|1 FFE إلى KZT
₸7.866582519
|1 FFE إلى THB
฿0.514528086
|1 FFE إلى TWD
NT$0.4912348595
|1 FFE إلى CHF
Fr0.0135011695
|1 FFE إلى HKD
HK$0.115427581
|1 FFE إلى MAD
.د.م0.1496997805