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سعر Forbidden Fruit Energy (FFE) المباشر لليوم هو USD 0.01483645 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FFE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forbidden Fruit Energy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 477.17 - تغيير سعر Forbidden Fruit Energy خلال اليوم هو -0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Forbidden Fruit Energy (FFE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forbidden Fruit Energy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forbidden Fruit Energy مقابل USD هو $ -0.0005598756 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forbidden Fruit Energy مقابل USD هو $ -0.0007488920 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forbidden Fruit Energy مقابل USD هو $ -0.000432038773443164 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.58% 30 يوم $ -0.0005598756 -3.77% 60 يوم $ -0.0007488920 -5.04% 90 يوم $ -0.000432038773443164 -2.82%

تحليل سعر Forbidden Fruit Energy (FFE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forbidden Fruit Energy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01483519$ 0.01483519 $ 0.01483519 24 ساعة مرتفع $ 0.01508034$ 0.01508034 $ 0.01508034 عالية طوال الوقت $ 0.03765197$ 0.03765197 $ 0.03765197 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -0.58% تغير السعر (7 أيام) -4.87%

معلومات سوق Forbidden Fruit Energy (FFE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: