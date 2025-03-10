سعر FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)
سعر FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.83K. يتم تحديث سعر FTPXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FOR THE PEOPLE XBT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K
- تغيير سعر FOR THE PEOPLE XBT خلال اليوم هو -8.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر FOR THE PEOPLE XBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FOR THE PEOPLE XBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FOR THE PEOPLE XBT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FOR THE PEOPLE XBT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-8.34%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FOR THE PEOPLE XBT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.96%
-8.34%
-63.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FTPXBT is a cryptocurrency project created to protect traders in the DeFi space from scams and rug pulls. It offers real-time security insights on new BSC token launches, analyzing deployer history, token holder concentration, and other factors to identify high-risk projects. By providing alerts on Twitter and Telegram, $FTPXBT aims to empower users with the information needed to make safer investment decisions. The project was born out of the need to fight back against scams, following a rug pull that impacted The Trenches community.
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