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سعر FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 79.83K . يتم تحديث سعر FTPXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FOR THE PEOPLE XBT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.18K - تغيير سعر FOR THE PEOPLE XBT خلال اليوم هو -8.34% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FOR THE PEOPLE XBT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FOR THE PEOPLE XBT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FOR THE PEOPLE XBT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FOR THE PEOPLE XBT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8.34% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FOR THE PEOPLE XBT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.96% تغير السعر (1يوم) -8.34% تغير السعر (7 أيام) -63.99%

معلومات سوق FOR THE PEOPLE XBT (FTPXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: