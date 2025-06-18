سعر For Sale (SN47)
سعر For Sale (SN47) المباشر لليوم هو USD 0.755041. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 948.19K. يتم تحديث سعر SN47 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق For Sale الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر For Sale خلال اليوم هو -8.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M
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خلال اليوم، كان سعر For Sale مقابل USD هو $ -0.0681424513995267 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر For Sale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر For Sale مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر For Sale مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0681424513995267
|-8.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر For Sale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.90%
-8.27%
-31.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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