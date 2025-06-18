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سعر For Sale (SN47) المباشر لليوم هو USD 0.755041 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 948.19K . يتم تحديث سعر SN47 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق For Sale الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر For Sale خلال اليوم هو -8.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.26M

أداء سعر For Sale (SN47) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر For Sale مقابل USD هو $ -0.0681424513995267 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر For Sale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر For Sale مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر For Sale مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0681424513995267 -8.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر For Sale (SN47)

اكتشف أحدث تحليلات سعر For Sale: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.754969$ 0.754969 $ 0.754969 24 ساعة مرتفع $ 0.829173$ 0.829173 $ 0.829173 عالية طوال الوقت $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 تغير السعر (1 ساعة) -5.90% تغير السعر (1يوم) -8.27% تغير السعر (7 أيام) -31.59%

معلومات سوق For Sale (SN47)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: