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سعر For Loot And Glory (FLAG) المباشر لليوم هو USD 0.438987 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLAG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق For Loot And Glory الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.15 - تغيير سعر For Loot And Glory خلال اليوم هو +6.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر For Loot And Glory (FLAG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر For Loot And Glory مقابل USD هو $ +0.02624795 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر For Loot And Glory مقابل USD هو $ -0.1057459541 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر For Loot And Glory مقابل USD هو $ -0.1614399275 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر For Loot And Glory مقابل USD هو $ +0.19869557640736628 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.02624795 +6.36% 30 يوم $ -0.1057459541 -24.08% 60 يوم $ -0.1614399275 -36.77% 90 يوم $ +0.19869557640736628 +82.69%

تحليل سعر For Loot And Glory (FLAG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر For Loot And Glory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.407451$ 0.407451 $ 0.407451 24 ساعة مرتفع $ 0.450577$ 0.450577 $ 0.450577 عالية طوال الوقت $ 7.98$ 7.98 $ 7.98 تغير السعر (1 ساعة) -0.83% تغير السعر (1يوم) +6.36% تغير السعر (7 أيام) +23.25%

معلومات سوق For Loot And Glory (FLAG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: