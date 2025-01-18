سعر For Loot And Glory (FLAG)
سعر For Loot And Glory (FLAG) المباشر لليوم هو USD 0.438987. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLAG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق For Loot And Glory الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.15
- تغيير سعر For Loot And Glory خلال اليوم هو +6.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر For Loot And Glory مقابل USD هو $ +0.02624795 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر For Loot And Glory مقابل USD هو $ -0.1057459541 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر For Loot And Glory مقابل USD هو $ -0.1614399275 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر For Loot And Glory مقابل USD هو $ +0.19869557640736628 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.02624795
|+6.36%
|30 يوم
|$ -0.1057459541
|-24.08%
|60 يوم
|$ -0.1614399275
|-36.77%
|90 يوم
|$ +0.19869557640736628
|+82.69%
اكتشف أحدث تحليلات سعر For Loot And Glory: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.83%
+6.36%
+23.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
For Loot And Glory’s guild is a community of players specialized in NFT Play to earn. We created this community to join forces and « capitalize » in order to maximize our revenue and take full advantage of every game we are in. Through our guild treasury and $FLAG Token (polygon chain) we will have the ability to know at any given time how many current members are active in each game. It also makes it possible to create events to support the needs of the members and reward them with a portion of the profits in the form of « Royalties » that the guild generates based on their commitment & holdings. Whether it’s private tournaments in Axie Infinity with top payouts or intensive farming weeks in CryptoRaiders, we’ve created a Decentralized Guild model where the community gets a real income for participating in the guild. Join our Discord, log in to our Dapps and claim your role based on the games you are active in, this will provide access to events and many rewards.
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