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سعر Football Coin (XFC) المباشر لليوم هو USD 0.0074512 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XFC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Football Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.65K - تغيير سعر Football Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Football Coin (XFC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Football Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Football Coin مقابل USD هو $ -0.0003135241 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Football Coin مقابل USD هو $ -0.0003865280 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Football Coin مقابل USD هو $ -0.000629935783335082 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0003135241 -4.20% 60 يوم $ -0.0003865280 -5.18% 90 يوم $ -0.000629935783335082 -7.79%

تحليل سعر Football Coin (XFC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Football Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01569936$ 0.01569936 $ 0.01569936 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -0.20%

معلومات سوق Football Coin (XFC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: