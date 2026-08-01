السعر المباشر لمشروع Football Capital Markets (FCM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.87% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FCM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FCM.

يحتل Football Capital Markets حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 74,162، مع عرض متداول قدره 488.85M FCM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FCM بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00704927، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FCM بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-28.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 245.17.

معلومات سوق Football Capital Markets (FCM)

القيمة السوقية $ 74.16K$ 74.16K $ 74.16K الحجم (24 ساعة) $ 245.17$ 245.17 $ 245.17 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 144.43K$ 144.43K $ 144.43K إمداد دورة التداول 488.85M 488.85M 488.85M إجمالي العرض 986,570,899.455216 986,570,899.455216 986,570,899.455216

القيمة السوقية الحالية لـ Football Capital Markets هي $ 74.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 245.17. العرض المتداول لـ FCM يبلغ 488.85M، مع إجمالي عرض 986570899.455216. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 144.43K.