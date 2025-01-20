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سعر FoodChain Global (FOOD) المباشر لليوم هو USD 0.00421542 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FOOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FoodChain Global الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.67 - تغيير سعر FoodChain Global خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FoodChain Global (FOOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FoodChain Global مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FoodChain Global مقابل USD هو $ +0.0031443454 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FoodChain Global مقابل USD هو $ -0.0037625119 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FoodChain Global مقابل USD هو $ -0.055355579006323413 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ +0.0031443454 +74.59% 60 يوم $ -0.0037625119 -89.25% 90 يوم $ -0.055355579006323413 -92.92%

تحليل سعر FoodChain Global (FOOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FoodChain Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.79006$ 0.79006 $ 0.79006 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +74.59%

معلومات سوق FoodChain Global (FOOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: