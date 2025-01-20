سعر FoodChain Global (FOOD)
سعر FoodChain Global (FOOD) المباشر لليوم هو USD 0.00421542. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FoodChain Global الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 344.67
- تغيير سعر FoodChain Global خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FoodChain Global مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FoodChain Global مقابل USD هو $ +0.0031443454 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FoodChain Global مقابل USD هو $ -0.0037625119 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FoodChain Global مقابل USD هو $ -0.055355579006323413 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0031443454
|+74.59%
|60 يوم
|$ -0.0037625119
|-89.25%
|90 يوم
|$ -0.055355579006323413
|-92.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FoodChain Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+74.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FoodChain Global, has created the FOOD token on Polygon building a blockchain ecosystem focused on fighting global hunger. The FOOD token brings long-term sustainability with its full ecosystem, including NFTs, staking, and exclusive merchandise. In order to incentivize staking, FoodChain Global offers interest rates from 10 to 20 percent helping to combat global inflation and encouraging holding FOOD tokens for longer periods of time. The FoodChain Global team has built is very own custom staking platform powered by Polygon and Metamask, https://staking.foodchain.global/. FoodChain Global ensures charitable donations go to the right place by utilizing the transparency of blockchain to provide public records of all transaction through their donation page. As the FoodChain Global ecosystem matures, their team will create DAOs to govern the charity wallets. In addition, since the FOOD token is based on the Polygon blockchain it ensures low transaction fees to create further utility to its users. FoodChain Global was founded out of a need for innovative organizational solutions to fight hunger. It aims to take the lead as the global trendsetting charity brand. In order to tackle the global food crisis their team is focused on continuously providing digital products that speak to Millennials and GenZ who are glued to the digital world.
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