سعر Food Token (FOOD)
سعر Food Token (FOOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Food Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.94
- تغيير سعر Food Token خلال اليوم هو -10.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Food Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Food Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Food Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Food Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.80%
|30 يوم
|$ 0
|-67.96%
|60 يوم
|$ 0
|-41.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Food Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.30%
-10.80%
+20.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Powering the Premier Web3 FOOD Community - Foodie Frens
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