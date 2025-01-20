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سعر Food Token (FOOD) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FOOD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Food Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 16.94 - تغيير سعر Food Token خلال اليوم هو -10.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Food Token (FOOD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Food Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Food Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Food Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Food Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.80% 30 يوم $ 0 -67.96% 60 يوم $ 0 -41.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Food Token (FOOD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Food Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00102102$ 0.00102102 $ 0.00102102 تغير السعر (1 ساعة) +0.30% تغير السعر (1يوم) -10.80% تغير السعر (7 أيام) +20.21%

معلومات سوق Food Token (FOOD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: