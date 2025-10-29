سعر FOOD FOR GAZA المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FFG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FFG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر FOOD FOR GAZA المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FFG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FFG بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار FOOD FOR GAZA

سعر FOOD FOR GAZA (FFG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FFG إلى USD:

--
----
-0.40%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار FOOD FOR GAZA (FFG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:17:19 (UTC+8)

معلومات سعر FOOD FOR GAZA (FFG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.45%

-3.77%

-3.77%

سعر FOOD FOR GAZA (FFG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FFG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFFG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FFG -- على مدار الساعة الماضية، -0.45% على مدار 24 ساعة، و -3.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FOOD FOR GAZA (FFG)

$ 6.70K
$ 6.70K$ 6.70K

--
----

$ 6.70K
$ 6.70K$ 6.70K

999.67M
999.67M 999.67M

999,668,731.443869
999,668,731.443869 999,668,731.443869

القيمة السوقية الحالية لـ FOOD FOR GAZA هي $ 6.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FFG يبلغ 999.67M، مع إجمالي عرض 999668731.443869. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.70K.

سجل سعر FOOD FOR GAZA (FFG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FOOD FOR GAZA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FOOD FOR GAZA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FOOD FOR GAZA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FOOD FOR GAZA مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-0.45%
30 يوم$ 0-86.57%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو FOOD FOR GAZA ( FFG )

This project is humanitarian. We built this project and donated the profits from it to the poor. The purpose of this project is to provide humanitarian aid to areas suffering from famine, and we have done that and are expanding the project. The benefit of the token is to provide food to the poor, and we have talked about this with complete transparency in the project community, and this is all I can remember at the moment.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر FOOD FOR GAZA (FFG)

مستند تقني
الموقع الرسمي

توقعات سعر FOOD FOR GAZA (USD)

كم ستكون قيمة FOOD FOR GAZA (FFG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك FOOD FOR GAZA (FFG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة FOOD FOR GAZA.

تحقق الآن من توقعات سعر FOOD FOR GAZA!

عملة FFG إلى العملات المحلية

توكنوميكس FOOD FOR GAZA (FFG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس FOOD FOR GAZA (FFG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FFG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول FOOD FOR GAZA (FFG)

كم يساوي FOOD FOR GAZA (FFG) اليوم؟
سعر FFG المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FFG إلى USD الحالي؟
سعر FFG إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ FOOD FOR GAZA ؟
القيمة السوقية لعملة FFG هي $ 6.70K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FFG؟
العرض المتداول لتوكن FFG هو 999.67M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FFG؟
حقق FFG سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FFG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 FFG.
ما هو حجم تداول FFG؟
حجم تداول FFG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FFG هذا العام؟
قد يرتفع FFG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FFG لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات FOOD FOR GAZA (FFG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

