معلومات سعر FOOD FOR GAZA (FFG) في (USD)

24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -3.77%

سعر FOOD FOR GAZA (FFG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FFG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFFG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FFG -- على مدار الساعة الماضية، -0.45% على مدار 24 ساعة، و -3.77% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FOOD FOR GAZA (FFG)

القيمة السوقية $ 6.70K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.70K إمداد دورة التداول 999.67M إجمالي العرض 999,668,731.443869

القيمة السوقية الحالية لـ FOOD FOR GAZA هي $ 6.70K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FFG يبلغ 999.67M، مع إجمالي عرض 999668731.443869. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.70K.