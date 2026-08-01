سعر Fonz on Pons اليوم

السعر المباشر لمشروع Fonz on Pons (FONZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FONZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FONZ.

يحتل Fonz on Pons حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 116,073، مع عرض متداول قدره 810.37M FONZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FONZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00104012، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FONZ بمقدار +1.10% خلال الساعة الماضية و-22.99% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 18.16K.

معلومات سوق Fonz on Pons (FONZ)

القيمة السوقية $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K الحجم (24 ساعة) $ 18.16K$ 18.16K $ 18.16K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 116.07K$ 116.07K $ 116.07K إمداد دورة التداول 810.37M 810.37M 810.37M إجمالي العرض 810,371,192.9514716 810,371,192.9514716 810,371,192.9514716

القيمة السوقية الحالية لـ Fonz on Pons هي $ 116.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 18.16K. العرض المتداول لـ FONZ يبلغ 810.37M، مع إجمالي عرض 810371192.9514716. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 116.07K.