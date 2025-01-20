سعر FONSmartChain (FON)
سعر FONSmartChain (FON) المباشر لليوم هو USD 0.600225. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FONSmartChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.00K
- تغيير سعر FONSmartChain خلال اليوم هو -2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FON مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FON.
خلال اليوم، كان سعر FONSmartChain مقابل USD هو $ -0.0123480108102623 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FONSmartChain مقابل USD هو $ -0.0776990062 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FONSmartChain مقابل USD هو $ -0.2411025795 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FONSmartChain مقابل USD هو $ -0.7406417335913214 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0123480108102623
|-2.01%
|30 يوم
|$ -0.0776990062
|-12.94%
|60 يوم
|$ -0.2411025795
|-40.16%
|90 يوم
|$ -0.7406417335913214
|-55.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FONSmartChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-2.01%
-6.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FON Smart Chain is an innovative solution to bring programmability and interoperability to Beacon Chain. FON Smart Chain relies on a system of 21 active validators with Proof of Staked Authority (APoS) consensus that can support short block time and lower fees. The most bonded validator candidates of staking will become validators and produce blocks. The double-sign detection and other slashing logic guarantee security, stability, and chain finality. Other than the 21 active validators, FSC will introduce more validators, e.g. another 20 inactive validators, into the validator set as backups, which will be called “Candidates”. Candidates will produce blocks and charge gas fees in FSC mainnet, but in a much less chance than the official validator set of 21 elected. The unavailable candidates will be slashed as well though in a smaller size. A decent motivation is expected to be maintained so that the candidate validators are willing to ensure the quality and help secure FSC. In an extreme case, if a majority of the active 21 validators get attacked and offline, Candidate Validators can report to Beacon Chain about the stale blocking, resume it and eventually propose a re-election of the active validator set. The FON Smart Chain also supports EVM-compatible smart contracts and protocols. Cross-chain transfer and other communication are possible due to native support of interoperability. Binance DEX remains a liquid venue of the exchange of assets on both chains. This dual-chain architecture will be ideal for users to take advantage of the fast trading on one side and build their decentralized apps on the other side.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FON إلى AUD
A$0.96636225
|1 FON إلى GBP
￡0.4921845
|1 FON إلى EUR
€0.58221825
|1 FON إلى USD
$0.600225
|1 FON إلى MYR
RM2.7010125
|1 FON إلى TRY
₺21.344001
|1 FON إلى JPY
¥93.827172
|1 FON إلى RUB
₽61.679121
|1 FON إلى INR
₹51.96147825
|1 FON إلى IDR
Rp9,839.752524
|1 FON إلى PHP
₱35.11916475
|1 FON إلى EGP
￡E.30.23333325
|1 FON إلى BRL
R$3.64336575
|1 FON إلى CAD
C$0.864324
|1 FON إلى BDT
৳72.92133525
|1 FON إلى NGN
₦934.92846675
|1 FON إلى UAH
₴25.2694725
|1 FON إلى VES
Bs33.012375
|1 FON إلى PKR
Rs167.2346895
|1 FON إلى KZT
₸318.4193625
|1 FON إلى THB
฿20.70176025
|1 FON إلى TWD
NT$19.75340475
|1 FON إلى CHF
Fr0.54620475
|1 FON إلى HKD
HK$4.6697505
|1 FON إلى MAD
.د.م6.026259