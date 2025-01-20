سعر FomosFi (FOMOS)
سعر FomosFi (FOMOS) المباشر لليوم هو USD 0.00532491. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOMOS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FomosFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 627.33
- تغيير سعر FomosFi خلال اليوم هو -11.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FomosFi مقابل USD هو $ -0.000712789626599114 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FomosFi مقابل USD هو $ +0.0010766430 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FomosFi مقابل USD هو $ +0.0005912183 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FomosFi مقابل USD هو $ +0.001176669970423681 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000712789626599114
|-11.80%
|30 يوم
|$ +0.0010766430
|+20.22%
|60 يوم
|$ +0.0005912183
|+11.10%
|90 يوم
|$ +0.001176669970423681
|+28.37%
اكتشف أحدث تحليلات سعر FomosFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-11.80%
-8.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Burn $Fomos token and receive $FomosBuild to receive BNB as a reward. • $FomosBuild is determined by the amount of $Fomos burnt. • $FomosBuild gives you the amount of BNB equivalent that you have burnt. • Receive 2x returns on your amount Burnt (eg. If you burnt 1BNB equivalent of tokens, you would get 2BNB as your reward) • Returns will be capped at 2x and must be claimed manually from the website. • How fast the rewards are given is determined by the transaction volume. 1% of transaction volume will go to the rewards pool.
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