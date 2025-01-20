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سعر FomosFi (FOMOS) المباشر لليوم هو USD 0.00532491 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FOMOS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FomosFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 627.33 - تغيير سعر FomosFi خلال اليوم هو -11.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر FomosFi (FOMOS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FomosFi مقابل USD هو $ -0.000712789626599114 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FomosFi مقابل USD هو $ +0.0010766430 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FomosFi مقابل USD هو $ +0.0005912183 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FomosFi مقابل USD هو $ +0.001176669970423681 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000712789626599114 -11.80% 30 يوم $ +0.0010766430 +20.22% 60 يوم $ +0.0005912183 +11.10% 90 يوم $ +0.001176669970423681 +28.37%

تحليل سعر FomosFi (FOMOS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FomosFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00538123$ 0.00538123 $ 0.00538123 24 ساعة مرتفع $ 0.0061847$ 0.0061847 $ 0.0061847 عالية طوال الوقت $ 0.02053806$ 0.02053806 $ 0.02053806 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -11.80% تغير السعر (7 أيام) -8.38%

معلومات سوق FomosFi (FOMOS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: