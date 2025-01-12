سعر FoMoon (FOMOON)
سعر FoMoon (FOMOON) المباشر لليوم هو USD 0.00007476. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 74.08K. يتم تحديث سعر FOMOON مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FoMoon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 206.45
- تغيير سعر FoMoon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 990.90M
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خلال اليوم، كان سعر FoMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FoMoon مقابل USD هو $ -0.0000281966 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FoMoon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FoMoon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000281966
|-37.71%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FoMoon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$FOMOON is a community-driven token on the KRC-20 network designed to unite the power of blockchain with real-world utilities. The project focuses on building a strong, engaged community while exploring innovative ways to integrate crypto into everyday life. From collaborative decision-making to reinvesting in real-world ventures, $FOMOON aims to reshape the landscape of meme tokens by delivering lasting value.
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