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سعر FOMO RADIO AI (RADIO) المباشر لليوم هو USD 0.00102425 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر RADIO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FOMO RADIO AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 225.90K - تغيير سعر FOMO RADIO AI خلال اليوم هو -28.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر FOMO RADIO AI (RADIO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FOMO RADIO AI مقابل USD هو $ -0.000414991750452325 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FOMO RADIO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FOMO RADIO AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FOMO RADIO AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000414991750452325 -28.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FOMO RADIO AI (RADIO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FOMO RADIO AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00149339$ 0.00149339 $ 0.00149339 عالية طوال الوقت $ 0.00347929$ 0.00347929 $ 0.00347929 تغير السعر (1 ساعة) -1.77% تغير السعر (1يوم) -28.83% تغير السعر (7 أيام) -46.75%

معلومات سوق FOMO RADIO AI (RADIO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: