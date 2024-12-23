سعر FOMO RADIO AI (RADIO)
سعر FOMO RADIO AI (RADIO) المباشر لليوم هو USD 0.00102425. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر RADIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FOMO RADIO AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 225.90K
- تغيير سعر FOMO RADIO AI خلال اليوم هو -28.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RADIO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RADIO.
خلال اليوم، كان سعر FOMO RADIO AI مقابل USD هو $ -0.000414991750452325 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FOMO RADIO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FOMO RADIO AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FOMO RADIO AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000414991750452325
|-28.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FOMO RADIO AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.77%
-28.83%
-46.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FOMO FM introduces the world’s first AI-driven voice synthesis platform tailored for the crypto ecosystem. By blending natural language processing (NLP), real-time voice synthesis, and persona engineering, FOMO FM transforms the way users interact with dynamic data. Inspired by Elon Musk’s vision for X as the ultimate “source of truth,” FOMO FM addresses the inherent biases of traditional media. As Musk stated, “You are the media,” emphasizing the democratization of information. FOMO FM takes this concept further, creating an unbiased, AI-driven platform that ensures every voice is heard and every insight is delivered accurately and transparently. https://x.com/elonmusk/status/1780370067987009711 The platform’s first use case, an AI radio, delivers engaging audio shows hosted by custom personas like RJ Degen and RJ Diana, offering a glimpse into the future of voice-driven media. To kick things off, FOMO Radio AI is starting with its flagship Funny Bunny Show, where RJ Degen brings the latest crypto buzz every 15 minutes with a mix of wit and precision. But this is just the beginning — future plans include adding more autonomous shows like Market Insights and Crypto Price Alerts, each designed to redefine how you consume audio content.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RADIO إلى AUD
A$0.0016285575
|1 RADIO إلى GBP
￡0.0008091575
|1 RADIO إلى EUR
€0.0009730375
|1 RADIO إلى USD
$0.00102425
|1 RADIO إلى MYR
RM0.004609125
|1 RADIO إلى TRY
₺0.0360433575
|1 RADIO إلى JPY
¥0.1602643975
|1 RADIO إلى RUB
₽0.1052416875
|1 RADIO إلى INR
₹0.086999795
|1 RADIO إلى IDR
Rp16.5201589775
|1 RADIO إلى PHP
₱0.06026687
|1 RADIO إلى EGP
￡E.0.052093355
|1 RADIO إلى BRL
R$0.00622744
|1 RADIO إلى CAD
C$0.0014646775
|1 RADIO إلى BDT
৳0.1218959925
|1 RADIO إلى NGN
₦1.585518515
|1 RADIO إلى UAH
₴0.0427829225
|1 RADIO إلى VES
Bs0.05223675
|1 RADIO إلى PKR
Rs0.2839528275
|1 RADIO إلى KZT
₸0.5356929925
|1 RADIO إلى THB
฿0.035008865
|1 RADIO إلى TWD
NT$0.0334212775
|1 RADIO إلى CHF
Fr0.0009115825
|1 RADIO إلى HKD
HK$0.0079584225
|1 RADIO إلى MAD
.د.م0.010262985