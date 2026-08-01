سعر FOMO COIN OFICIAL اليوم

السعر المباشر لمشروع FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.62% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOMOCOIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FOMOCOIN.

يحتل FOMO COIN OFICIAL حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 79,861، مع عرض متداول قدره 1000.00M FOMOCOIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOMOCOIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FOMOCOIN بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-0.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FOMO COIN OFICIAL (FOMOCOIN)

القيمة السوقية $ 79.86K$ 79.86K $ 79.86K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 79.86K$ 79.86K $ 79.86K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,999,855.397055 999,999,855.397055 999,999,855.397055

القيمة السوقية الحالية لـ FOMO COIN OFICIAL هي $ 79.86K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FOMOCOIN يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999999855.397055. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 79.86K.