سعر Foho Coin (FOHO)
سعر Foho Coin (FOHO) المباشر لليوم هو USD 0.01536087. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOHO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Foho Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.93
- تغيير سعر Foho Coin خلال اليوم هو +15.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Foho Coin مقابل USD هو $ +0.00207871 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Foho Coin مقابل USD هو $ +0.0015110994 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Foho Coin مقابل USD هو $ +0.0047711753 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Foho Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00207871
|+15.65%
|30 يوم
|$ +0.0015110994
|+9.84%
|60 يوم
|$ +0.0047711753
|+31.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Foho Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.19%
+15.65%
-0.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FOHO is building the future of shared real estate. FOHO allows sharing of real estate using blockchain. Participants use FOHO Coins to participate. Today’s fractional ownership and timeshare solutions are developer driven and accountability is low and dependent on the solvency of the system. Customers are courted with various promises on yield, future potential etc. but cannot organise themselves to discuss and diligence such deals together and have no way to demand accountability. Post the actual purchase; usage of the properties and the income generated from them are opaque and require extensive planning defeating the premise of owning a second home. FOHO aims to build a more transparent ecosystem that uses the wisdom of crowds to uncover deals, hold sellers and property managers accountable and make using a shared property a stress-free experience.
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