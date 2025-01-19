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سعر Foho Coin (FOHO) المباشر لليوم هو USD 0.01536087 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FOHO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Foho Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.93 - تغيير سعر Foho Coin خلال اليوم هو +15.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Foho Coin (FOHO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Foho Coin مقابل USD هو $ +0.00207871 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Foho Coin مقابل USD هو $ +0.0015110994 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Foho Coin مقابل USD هو $ +0.0047711753 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Foho Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00207871 +15.65% 30 يوم $ +0.0015110994 +9.84% 60 يوم $ +0.0047711753 +31.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Foho Coin (FOHO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Foho Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01327718$ 0.01327718 $ 0.01327718 24 ساعة مرتفع $ 0.01536125$ 0.01536125 $ 0.01536125 عالية طوال الوقت $ 0.120173$ 0.120173 $ 0.120173 تغير السعر (1 ساعة) +0.19% تغير السعر (1يوم) +15.65% تغير السعر (7 أيام) -0.47%

معلومات سوق Foho Coin (FOHO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: