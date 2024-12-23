احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FODL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FODL.

سعر Fodl Finance (FODL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 238.21K . يتم تحديث سعر FODL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fodl Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.24K - تغيير سعر Fodl Finance خلال اليوم هو +6.55% - لديه عرض متداول بقيمة USD 378.65M

أداء سعر Fodl Finance (FODL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fodl Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fodl Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fodl Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fodl Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.55% 30 يوم $ 0 +17.12% 60 يوم $ 0 +8.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fodl Finance (FODL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fodl Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 تغير السعر (1 ساعة) +3.30% تغير السعر (1يوم) +6.55% تغير السعر (7 أيام) -7.78%

معلومات سوق Fodl Finance (FODL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: