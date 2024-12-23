سعر Fodl Finance (FODL)
سعر Fodl Finance (FODL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 238.21K. يتم تحديث سعر FODL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fodl Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.24K
- تغيير سعر Fodl Finance خلال اليوم هو +6.55%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 378.65M
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خلال اليوم، كان سعر Fodl Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fodl Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fodl Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fodl Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.55%
|30 يوم
|$ 0
|+17.12%
|60 يوم
|$ 0
|+8.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fodl Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.30%
+6.55%
-7.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fodl enables traders to utilize leverage for their trades without paying a funding rate. This leverage is derived from existing DeFi building blocks, such as Compound and Aave. Launch App
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