سعر FOC (FOC)
سعر FOC (FOC) المباشر لليوم هو USD 0.00736746. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FOC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.73
- تغيير سعر FOC خلال اليوم هو +25.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر FOC مقابل USD هو $ +0.0015048 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FOC مقابل USD هو $ +0.0021086856 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FOC مقابل USD هو $ +0.0008761751 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FOC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0015048
|+25.67%
|30 يوم
|$ +0.0021086856
|+28.62%
|60 يوم
|$ +0.0008761751
|+11.89%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FOC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.44%
+25.67%
+27.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FOC is the first Solana Pipeline token, a subset of the SPL20 metaprotocol which allows existing NFT collections to migrate to SPL20 fair launch. Powered by Libreplex.
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