سعر Flying Tulip USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Flying Tulip USD (FTUSD) اليوم هو $ 1.002، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FTUSD الحالي إلى USD هو $ 1.002 لكل FTUSD.

يحتل Flying Tulip USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,411,541، مع عرض متداول قدره 4.40M FTUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FTUSD بين $ 0.996807 (أدنى) و$ 1.002 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.023، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.926607.

على المدى القصير، تحرك FTUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 12.19K.

معلومات سوق Flying Tulip USD (FTUSD)

القيمة السوقية $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M الحجم (24 ساعة) $ 12.19K$ 12.19K $ 12.19K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M إمداد دورة التداول 4.40M 4.40M 4.40M إجمالي العرض 4,404,669.073468 4,404,669.073468 4,404,669.073468

القيمة السوقية الحالية لـ Flying Tulip USD هي $ 4.41M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 12.19K. العرض المتداول لـ FTUSD يبلغ 4.40M، مع إجمالي عرض 4404669.073468. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.41M.