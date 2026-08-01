سعر Flying Ketamine Horse اليوم

السعر المباشر لمشروع Flying Ketamine Horse (FKH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FKH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FKH.

يحتل Flying Ketamine Horse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 39,874، مع عرض متداول قدره 986.44M FKH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FKH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01975516، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FKH بمقدار -11.46% خلال الساعة الماضية و+17.67% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Flying Ketamine Horse (FKH)

القيمة السوقية $ 39.87K$ 39.87K $ 39.87K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 39.87K$ 39.87K $ 39.87K إمداد دورة التداول 986.44M 986.44M 986.44M إجمالي العرض 986,435,948.725552 986,435,948.725552 986,435,948.725552

القيمة السوقية الحالية لـ Flying Ketamine Horse هي $ 39.87K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FKH يبلغ 986.44M، مع إجمالي عرض 986435948.725552. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 39.87K.