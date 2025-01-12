سعر Flycat (FLYCAT)
سعر Flycat (FLYCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.06K. يتم تحديث سعر FLYCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flycat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 19.06
- تغيير سعر Flycat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر Flycat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flycat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flycat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flycat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-41.19%
|60 يوم
|$ 0
|-44.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flycat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-11.23%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The original flying cal of Solana
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