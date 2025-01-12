سعر Flux YIN (YIN)
سعر Flux YIN (YIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 898.45. يتم تحديث سعر YIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flux YIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.30
- تغيير سعر Flux YIN خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.35M
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خلال اليوم، كان سعر Flux YIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flux YIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flux YIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flux YIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
|0.00%
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Flux YIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flux is a dual token project consisting of YIN and YANG, All of YIN supply is derived from YANG and YIN started with 0 initial mint, Every passing hour YANG to YIN ratio increases at a predetermined and preannounced rate while also burning it's own supply every hour too. YIN's supply is therefore elastic based on the conversion into and from YANG. YANG is like a fixed deposit account for YIN you get hourly yield holding YANG for your YIN without any lock-up period or time limitations whatsoever and you can swap between each token anytime you want.
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