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سعر Flux Terminal (FLUXT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.98K . يتم تحديث سعر FLUXT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flux Terminal الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K - تغيير سعر Flux Terminal خلال اليوم هو -9.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M

أداء سعر Flux Terminal (FLUXT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flux Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flux Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flux Terminal مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flux Terminal مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -9.02% 30 يوم $ 0 -55.09% 60 يوم $ 0 -60.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flux Terminal (FLUXT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flux Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.48% تغير السعر (1يوم) -9.02% تغير السعر (7 أيام) -39.32%

معلومات سوق Flux Terminal (FLUXT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: