سعر Flux Terminal (FLUXT)
سعر Flux Terminal (FLUXT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.98K. يتم تحديث سعر FLUXT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flux Terminal الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.28K
- تغيير سعر Flux Terminal خلال اليوم هو -9.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.99M
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خلال اليوم، كان سعر Flux Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flux Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flux Terminal مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flux Terminal مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-9.02%
|30 يوم
|$ 0
|-55.09%
|60 يوم
|$ 0
|-60.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flux Terminal: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.48%
-9.02%
-39.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flux Terminal is a crypto Alpha hub built to help traders find Alpha using SocialFi AI Signals and Blockchain Data. Flux Terminal owns multiple products including SocialFi AI Terminal which is a hub that tracks X data in real time and uses AI to analyze crypto sentiment. Flux also recently launched Heimdall, A blockchain scanner and Alpha caller that scans the Solana blockchain in real time to identify interesting rising projects. Flux Terminal's mission is to become the only Crypto Alpha hub you need. We started our mission on Solana but we plan to expand to multiple blockchains in the near future.
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