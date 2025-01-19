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سعر Flux Point Studios SHARDS (SHARDS) المباشر لليوم هو USD 0.691526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SHARDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flux Point Studios SHARDS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 81.87K - تغيير سعر Flux Point Studios SHARDS خلال اليوم هو +14.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Flux Point Studios SHARDS (SHARDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flux Point Studios SHARDS مقابل USD هو $ +0.087488 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flux Point Studios SHARDS مقابل USD هو $ +5.2891996781 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flux Point Studios SHARDS مقابل USD هو $ +5.3923853844 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flux Point Studios SHARDS مقابل USD هو $ +0.65274449557272005 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.087488 +14.48% 30 يوم $ +5.2891996781 +764.86% 60 يوم $ +5.3923853844 +779.78% 90 يوم $ +0.65274449557272005 +1,683.13%

تحليل سعر Flux Point Studios SHARDS (SHARDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flux Point Studios SHARDS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.467339$ 0.467339 $ 0.467339 24 ساعة مرتفع $ 0.863545$ 0.863545 $ 0.863545 عالية طوال الوقت $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 تغير السعر (1 ساعة) -7.09% تغير السعر (1يوم) +14.48% تغير السعر (7 أيام) +315.15%

معلومات سوق Flux Point Studios SHARDS (SHARDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: