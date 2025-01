ما هو Flux Point Studios SHARDS ( SHARDS )

We are a gaming studio dedicated to producing high-quality and engaging gaming experiences by integrating blockchain and AI technology where it makes sense. SHARDS are the utility token to the Flux Point Studios ecosystem. Providing governance power, in-game transaction usage, exclusive access to products & offers, and more.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Flux Point Studios SHARDS (SHARDS) مستند تقني الموقع الرسمي