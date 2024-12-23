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سعر Flux (FLUX) المباشر لليوم هو USD 0.563115 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 212.86M . يتم تحديث سعر FLUX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flux الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.35M - تغيير سعر Flux خلال اليوم هو -1.87% - لديه عرض متداول بقيمة USD 376.82M

أداء سعر Flux (FLUX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flux مقابل USD هو $ -0.0107374289235704 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flux مقابل USD هو $ -0.0265461420 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flux مقابل USD هو $ +0.0498388309 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flux مقابل USD هو $ -0.0759691264264677 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0107374289235704 -1.87% 30 يوم $ -0.0265461420 -4.71% 60 يوم $ +0.0498388309 +8.85% 90 يوم $ -0.0759691264264677 -11.88%

تحليل سعر Flux (FLUX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flux: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.545562$ 0.545562 $ 0.545562 24 ساعة مرتفع $ 0.588407$ 0.588407 $ 0.588407 عالية طوال الوقت $ 3.33$ 3.33 $ 3.33 تغير السعر (1 ساعة) +1.63% تغير السعر (1يوم) -1.87% تغير السعر (7 أيام) -21.41%

معلومات سوق Flux (FLUX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: