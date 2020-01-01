توكنوميكس Flurry Finance (FLURRY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Flurry Finance (FLURRY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Flurry Finance (FLURRY) FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees. الموقع الرسمي: https://www.flurry.finance/ اشتر FLURRY الآن!

توكنوميكس Flurry Finance (FLURRY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Flurry Finance (FLURRY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 135.86K $ 135.86K $ 135.86K إجمالي العرض: $ 4.43B $ 4.43B $ 4.43B العرض المتداول: $ 824.70M $ 824.70M $ 824.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 730.33K $ 730.33K $ 730.33K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01429149 $ 0.01429149 $ 0.01429149 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00016473 $ 0.00016473 $ 0.00016473 معرفة المزيد عن سعر Flurry Finance (FLURRY)

توكنوميكس Flurry Finance (FLURRY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Flurry Finance (FLURRY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FLURRY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FLURRY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FLURRY، استكشف السعر المباشر لتوكن FLURRY!

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