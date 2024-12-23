سعر Flurry Finance (FLURRY)
سعر Flurry Finance (FLURRY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.82K. يتم تحديث سعر FLURRY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flurry Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.50K
- تغيير سعر Flurry Finance خلال اليوم هو -2.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 824.70M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FLURRY مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FLURRY.
خلال اليوم، كان سعر Flurry Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flurry Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flurry Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flurry Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.31%
|30 يوم
|$ 0
|+103.89%
|60 يوم
|$ 0
|+114.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flurry Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.20%
-2.31%
+6.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FLURRY is the governance token of Flurry protocol, originated by Flurry Finance. Flurry is a DeFi protocol offering cross-chain yield aggregation with rhoToken, which is pegged 1:1 to its underlying stablecoin. It automatically farms for yields across different DeFi protocols without locking up funds or interest earned by diversifying DeFi product risk, resulting in lower gas fees.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FLURRY إلى AUD
A$--
|1 FLURRY إلى GBP
￡--
|1 FLURRY إلى EUR
€--
|1 FLURRY إلى USD
$--
|1 FLURRY إلى MYR
RM--
|1 FLURRY إلى TRY
₺--
|1 FLURRY إلى JPY
¥--
|1 FLURRY إلى RUB
₽--
|1 FLURRY إلى INR
₹--
|1 FLURRY إلى IDR
Rp--
|1 FLURRY إلى PHP
₱--
|1 FLURRY إلى EGP
￡E.--
|1 FLURRY إلى BRL
R$--
|1 FLURRY إلى CAD
C$--
|1 FLURRY إلى BDT
৳--
|1 FLURRY إلى NGN
₦--
|1 FLURRY إلى UAH
₴--
|1 FLURRY إلى VES
Bs--
|1 FLURRY إلى PKR
Rs--
|1 FLURRY إلى KZT
₸--
|1 FLURRY إلى THB
฿--
|1 FLURRY إلى TWD
NT$--
|1 FLURRY إلى CHF
Fr--
|1 FLURRY إلى HKD
HK$--
|1 FLURRY إلى MAD
.د.م--