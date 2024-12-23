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سعر Flurry Finance (FLURRY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 175.82K . يتم تحديث سعر FLURRY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flurry Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.50K - تغيير سعر Flurry Finance خلال اليوم هو -2.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 824.70M

أداء سعر Flurry Finance (FLURRY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flurry Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flurry Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flurry Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flurry Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.31% 30 يوم $ 0 +103.89% 60 يوم $ 0 +114.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flurry Finance (FLURRY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flurry Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01429149$ 0.01429149 $ 0.01429149 تغير السعر (1 ساعة) +0.20% تغير السعر (1يوم) -2.31% تغير السعر (7 أيام) +6.24%

معلومات سوق Flurry Finance (FLURRY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: