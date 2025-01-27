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سعر Fluminense FC Fan Token (FLU) المباشر لليوم هو USD 1.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fluminense FC Fan Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.73 - تغيير سعر Fluminense FC Fan Token خلال اليوم هو -2.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fluminense FC Fan Token (FLU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fluminense FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.03426807660422 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fluminense FC Fan Token مقابل USD هو $ +0.5421106080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fluminense FC Fan Token مقابل USD هو $ +0.5421106080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fluminense FC Fan Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.03426807660422 -2.14% 30 يوم $ +0.5421106080 +34.75% 60 يوم $ +0.5421106080 +34.75% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fluminense FC Fan Token (FLU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fluminense FC Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 24 ساعة مرتفع $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 عالية طوال الوقت $ 306.22$ 306.22 $ 306.22 تغير السعر (1 ساعة) -0.39% تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) +34.75%

معلومات سوق Fluminense FC Fan Token (FLU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: