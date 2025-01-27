سعر Fluminense FC Fan Token (FLU)
سعر Fluminense FC Fan Token (FLU) المباشر لليوم هو USD 1.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fluminense FC Fan Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.73
- تغيير سعر Fluminense FC Fan Token خلال اليوم هو -2.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fluminense FC Fan Token مقابل USD هو $ -0.03426807660422 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fluminense FC Fan Token مقابل USD هو $ +0.5421106080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fluminense FC Fan Token مقابل USD هو $ +0.5421106080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fluminense FC Fan Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.03426807660422
|-2.14%
|30 يوم
|$ +0.5421106080
|+34.75%
|60 يوم
|$ +0.5421106080
|+34.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fluminense FC Fan Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.39%
-2.14%
+34.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.
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