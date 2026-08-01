سعر Fluid Wrapped Staked ETH اليوم

السعر المباشر لمشروع Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH) اليوم هو $ 2,276.16، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FWSTETH الحالي إلى USD هو $ 2,276.16 لكل FWSTETH.

يحتل Fluid Wrapped Staked ETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 34,472,377، مع عرض متداول قدره 15.15K FWSTETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FWSTETH بين $ 2,253.72 (أدنى) و$ 2,285.19 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,548.45، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,589.51.

على المدى القصير، تحرك FWSTETH بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 154.94.

معلومات سوق Fluid Wrapped Staked ETH (FWSTETH)

القيمة السوقية $ 34.47M$ 34.47M $ 34.47M الحجم (24 ساعة) $ 154.94$ 154.94 $ 154.94 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 34.47M$ 34.47M $ 34.47M إمداد دورة التداول 15.15K 15.15K 15.15K إجمالي العرض 15,145.0 15,145.0 15,145.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fluid Wrapped Staked ETH هي $ 34.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 154.94. العرض المتداول لـ FWSTETH يبلغ 15.15K، مع إجمالي عرض 15145.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 34.47M.