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سعر Fluid USDC (FUSDC) المباشر لليوم هو USD 0.991676 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fluid USDC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 281.24 - تغيير سعر Fluid USDC خلال اليوم هو -0.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fluid USDC (FUSDC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fluid USDC مقابل USD هو $ -0.0072888168295023 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fluid USDC مقابل USD هو $ -0.0073721193 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fluid USDC مقابل USD هو $ +0.0768062978 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fluid USDC مقابل USD هو $ -0.0078489932300646 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0072888168295023 -0.72% 30 يوم $ -0.0073721193 -0.74% 60 يوم $ +0.0768062978 +7.75% 90 يوم $ -0.0078489932300646 -0.78%

تحليل سعر Fluid USDC (FUSDC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fluid USDC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.989502$ 0.989502 $ 0.989502 24 ساعة مرتفع $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 عالية طوال الوقت $ 1.64$ 1.64 $ 1.64 تغير السعر (1 ساعة) -0.43% تغير السعر (1يوم) -0.72% تغير السعر (7 أيام) -0.85%

معلومات سوق Fluid USDC (FUSDC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: