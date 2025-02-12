سعر Fluid USD Coin (FUSDC)
سعر Fluid USD Coin (FUSDC) المباشر لليوم هو USD 1.17. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FUSDC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fluid USD Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.12K
- تغيير سعر Fluid USD Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fluid USD Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fluid USD Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fluid USD Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fluid USD Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
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|30 يوم
|$ 0
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|60 يوم
|$ 0
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|90 يوم
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Fluid USD Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fluid is a multifaceted DeFi protocol developed by the Instadapp team. It is powered by a unified liquidity layer and advanced liquidation mechanisms, aimed at maximizing asset utilization for users. Fluid includes multiple applications such as lending, vaults, and DEX protocols.
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|1 FUSDC إلى AUD
A$1.8486
|1 FUSDC إلى GBP
￡0.936
|1 FUSDC إلى EUR
€1.1232
|1 FUSDC إلى USD
$1.17
|1 FUSDC إلى MYR
RM5.2182
|1 FUSDC إلى TRY
₺42.2253
|1 FUSDC إلى JPY
¥179.829
|1 FUSDC إلى RUB
₽110.5533
|1 FUSDC إلى INR
₹101.6145
|1 FUSDC إلى IDR
Rp19,180.3248
|1 FUSDC إلى PHP
₱68.0706
|1 FUSDC إلى EGP
￡E.59.2371
|1 FUSDC إلى BRL
R$6.7392
|1 FUSDC إلى CAD
C$1.6614
|1 FUSDC إلى BDT
৳141.6285
|1 FUSDC إلى NGN
₦1,756.755
|1 FUSDC إلى UAH
₴48.7773
|1 FUSDC إلى VES
Bs70.2
|1 FUSDC إلى PKR
Rs326.4417
|1 FUSDC إلى KZT
₸590.0076
|1 FUSDC إلى THB
฿39.9321
|1 FUSDC إلى TWD
NT$38.4111
|1 FUSDC إلى CHF
Fr1.0647
|1 FUSDC إلى HKD
HK$9.1026
|1 FUSDC إلى MAD
.د.م11.7117