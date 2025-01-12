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سعر Fluffy Coin (FLUF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.99K . يتم تحديث سعر FLUF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fluffy Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.35 - تغيير سعر Fluffy Coin خلال اليوم هو +0.24% - لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00M

أداء سعر Fluffy Coin (FLUF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fluffy Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fluffy Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fluffy Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fluffy Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.24% 30 يوم $ 0 -20.23% 60 يوم $ 0 +60.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fluffy Coin (FLUF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fluffy Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01834497$ 0.01834497 $ 0.01834497 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.24% تغير السعر (7 أيام) -7.78%

معلومات سوق Fluffy Coin (FLUF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: