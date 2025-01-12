سعر Fluffy Coin (FLUF)
سعر Fluffy Coin (FLUF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 117.99K. يتم تحديث سعر FLUF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fluffy Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.35
- تغيير سعر Fluffy Coin خلال اليوم هو +0.24%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 600.00M
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خلال اليوم، كان سعر Fluffy Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fluffy Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fluffy Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fluffy Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.24%
|30 يوم
|$ 0
|-20.23%
|60 يوم
|$ 0
|+60.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fluffy Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.24%
-7.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A decentralized token focused on revolutionizing web 3.0
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