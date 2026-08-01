سعر FlowX Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع FlowX Finance (FLX) اليوم هو $ 0.056109، مع تغير بنسبة 1.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLX الحالي إلى USD هو $ 0.056109 لكل FLX.

يحتل FlowX Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 372,464، مع عرض متداول قدره 6.64M FLX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLX بين $ 0.056132 (أدنى) و$ 0.056964 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.74، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.055472.

على المدى القصير، تحرك FLX بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-3.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 556.51.

معلومات سوق FlowX Finance (FLX)

القيمة السوقية $ 372.46K$ 372.46K $ 372.46K الحجم (24 ساعة) $ 556.51$ 556.51 $ 556.51 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 561.09K$ 561.09K $ 561.09K إمداد دورة التداول 6.64M 6.64M 6.64M إجمالي العرض 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FlowX Finance هي $ 372.46K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 556.51. العرض المتداول لـ FLX يبلغ 6.64M، مع إجمالي عرض 10000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 561.09K.