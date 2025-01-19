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سعر Flovi Inu (FLOVI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLOVI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flovi Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 87.36 - تغيير سعر Flovi Inu خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Flovi Inu (FLOVI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flovi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flovi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flovi Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flovi Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.45% 30 يوم $ 0 -9.04% 60 يوم $ 0 -44.95% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Flovi Inu (FLOVI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flovi Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -4.19%

معلومات سوق Flovi Inu (FLOVI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: