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سعر Flovatar Dust (FDUST) المباشر لليوم هو USD 0.00116574 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FDUST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Flovatar Dust الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.96 - تغيير سعر Flovatar Dust خلال اليوم هو -2.77% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Flovatar Dust (FDUST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flovatar Dust مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Flovatar Dust مقابل USD هو $ -0.0000330624 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Flovatar Dust مقابل USD هو $ -0.0001926002 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Flovatar Dust مقابل USD هو $ -0.0001847053164641971 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.77% 30 يوم $ -0.0000330624 -2.83% 60 يوم $ -0.0001926002 -16.52% 90 يوم $ -0.0001847053164641971 -13.67%

تحليل سعر Flovatar Dust (FDUST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Flovatar Dust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0011321$ 0.0011321 $ 0.0011321 24 ساعة مرتفع $ 0.00119897$ 0.00119897 $ 0.00119897 عالية طوال الوقت $ 0.01652103$ 0.01652103 $ 0.01652103 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.77% تغير السعر (7 أيام) +0.53%

معلومات سوق Flovatar Dust (FDUST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: