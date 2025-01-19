سعر Flovatar Dust (FDUST)
سعر Flovatar Dust (FDUST) المباشر لليوم هو USD 0.00116574. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FDUST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flovatar Dust الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.96
- تغيير سعر Flovatar Dust خلال اليوم هو -2.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flovatar Dust مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flovatar Dust مقابل USD هو $ -0.0000330624 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flovatar Dust مقابل USD هو $ -0.0001926002 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flovatar Dust مقابل USD هو $ -0.0001847053164641971 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.77%
|30 يوم
|$ -0.0000330624
|-2.83%
|60 يوم
|$ -0.0001926002
|-16.52%
|90 يوم
|$ -0.0001847053164641971
|-13.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flovatar Dust: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-2.77%
+0.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Flovatar is a creativity platform and DUST is the token that fuels its economy. Each Flovatar NFT receives a daily amount of DUST based on their rarity score and it can be spent in many different ways: give a name and short bio to their character, create new companion NFTs (the Psyche Likee), upgrade Flobit NFT accessories that can be equipped by the Flovatar themselves, buy exclusive Packs, unlock the 3D printable model for their Flovatars, and so much more. Each time the token used to access the desired utility are burned and lost forever, making the Flovatar economy, a deflationary one.
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