سعر FLORK CTO اليوم

السعر المباشر لمشروع FLORK CTO (FLORK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLORK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FLORK.

يحتل FLORK CTO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 37,353، مع عرض متداول قدره 938.30M FLORK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLORK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03866524، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FLORK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-8.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FLORK CTO (FLORK)

القيمة السوقية $ 37.35K$ 37.35K $ 37.35K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 37.35K$ 37.35K $ 37.35K إمداد دورة التداول 938.30M 938.30M 938.30M إجمالي العرض 938,302,464.485929 938,302,464.485929 938,302,464.485929

القيمة السوقية الحالية لـ FLORK CTO هي $ 37.35K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLORK يبلغ 938.30M، مع إجمالي عرض 938302464.485929. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 37.35K.