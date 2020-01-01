توكنوميكس Florence Finance Medici (FFM) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Florence Finance Medici (FFM)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Florence Finance Medici (FFM) Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi. الموقع الرسمي: https://florence.finance/ اشتر FFM الآن!

توكنوميكس Florence Finance Medici (FFM) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Florence Finance Medici (FFM)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 174.55K $ 174.55K $ 174.55K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 206.78M $ 206.78M $ 206.78M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 844.16K $ 844.16K $ 844.16K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.130709 $ 0.130709 $ 0.130709 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00046838 $ 0.00046838 $ 0.00046838 السعر الحالي: $ 0.00084469 $ 0.00084469 $ 0.00084469 معرفة المزيد عن سعر Florence Finance Medici (FFM)

توكنوميكس Florence Finance Medici (FFM): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Florence Finance Medici (FFM) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن FFM التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن FFM التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس FFM، استكشف السعر المباشر لتوكن FFM!

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