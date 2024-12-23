احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FFM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FFM.

سعر Florence Finance Medici (FFM) المباشر لليوم هو USD 0.03041248 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.12M . يتم تحديث سعر FFM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Florence Finance Medici الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.64K - تغيير سعر Florence Finance Medici خلال اليوم هو +3.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 173.54M

أداء سعر Florence Finance Medici (FFM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Florence Finance Medici مقابل USD هو $ +0.00101785 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Florence Finance Medici مقابل USD هو $ +0.0056741628 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Florence Finance Medici مقابل USD هو $ +0.0142136313 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Florence Finance Medici مقابل USD هو $ +0.009976339862695747 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00101785 +3.46% 30 يوم $ +0.0056741628 +18.66% 60 يوم $ +0.0142136313 +46.74% 90 يوم $ +0.009976339862695747 +48.82%

تحليل سعر Florence Finance Medici (FFM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Florence Finance Medici: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02763075$ 0.02763075 $ 0.02763075 24 ساعة مرتفع $ 0.03196367$ 0.03196367 $ 0.03196367 عالية طوال الوقت $ 0.130709$ 0.130709 $ 0.130709 تغير السعر (1 ساعة) +8.95% تغير السعر (1يوم) +3.46% تغير السعر (7 أيام) -17.54%

معلومات سوق Florence Finance Medici (FFM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: