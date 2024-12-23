سعر Florence Finance Medici (FFM)
سعر Florence Finance Medici (FFM) المباشر لليوم هو USD 0.03041248. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.12M. يتم تحديث سعر FFM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Florence Finance Medici الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.64K
- تغيير سعر Florence Finance Medici خلال اليوم هو +3.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 173.54M
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خلال اليوم، كان سعر Florence Finance Medici مقابل USD هو $ +0.00101785 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Florence Finance Medici مقابل USD هو $ +0.0056741628 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Florence Finance Medici مقابل USD هو $ +0.0142136313 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Florence Finance Medici مقابل USD هو $ +0.009976339862695747 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00101785
|+3.46%
|30 يوم
|$ +0.0056741628
|+18.66%
|60 يوم
|$ +0.0142136313
|+46.74%
|90 يوم
|$ +0.009976339862695747
|+48.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Florence Finance Medici: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+8.95%
+3.46%
-17.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Florence is an RWA platform that allows users to seamlessly integrate real-world yield into their cryptocurrency portfolio in the most transparent and sustainable way. By tokenizing real-world assets/collateral Florence enables their composability within DeFi.
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