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سعر Floppa Cat (FLOPPA) المباشر لليوم هو USD 0.00368876 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.69M . يتم تحديث سعر FLOPPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Floppa Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.51K - تغيير سعر Floppa Cat خلال اليوم هو -14.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Floppa Cat (FLOPPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Floppa Cat مقابل USD هو $ -0.000625594094805924 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Floppa Cat مقابل USD هو $ -0.0020467501 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Floppa Cat مقابل USD هو $ -0.0002700884 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Floppa Cat مقابل USD هو $ +0.0007140663049300825 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000625594094805924 -14.50% 30 يوم $ -0.0020467501 -55.48% 60 يوم $ -0.0002700884 -7.32% 90 يوم $ +0.0007140663049300825 +24.00%

تحليل سعر Floppa Cat (FLOPPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Floppa Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00348513$ 0.00348513 $ 0.00348513 24 ساعة مرتفع $ 0.00442184$ 0.00442184 $ 0.00442184 عالية طوال الوقت $ 0.01677971$ 0.01677971 $ 0.01677971 تغير السعر (1 ساعة) +1.98% تغير السعر (1يوم) -14.50% تغير السعر (7 أيام) -48.25%

معلومات سوق Floppa Cat (FLOPPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: