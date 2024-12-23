سعر Floppa Cat (FLOPPA)
سعر Floppa Cat (FLOPPA) المباشر لليوم هو USD 0.00368876. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.69M. يتم تحديث سعر FLOPPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Floppa Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.51K
- تغيير سعر Floppa Cat خلال اليوم هو -14.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Floppa Cat مقابل USD هو $ -0.000625594094805924 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Floppa Cat مقابل USD هو $ -0.0020467501 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Floppa Cat مقابل USD هو $ -0.0002700884 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Floppa Cat مقابل USD هو $ +0.0007140663049300825 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000625594094805924
|-14.50%
|30 يوم
|$ -0.0020467501
|-55.48%
|60 يوم
|$ -0.0002700884
|-7.32%
|90 يوم
|$ +0.0007140663049300825
|+24.00%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Floppa Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.98%
-14.50%
-48.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Just a caracal with floppy ears
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