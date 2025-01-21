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سعر Floor Cheese Burger (FLRBRG) المباشر لليوم هو USD 0.00000594 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLRBRG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Floor Cheese Burger الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.44 - تغيير سعر Floor Cheese Burger خلال اليوم هو -2.80% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Floor Cheese Burger (FLRBRG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Floor Cheese Burger مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Floor Cheese Burger مقابل USD هو $ -0.0000002408 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Floor Cheese Burger مقابل USD هو $ -0.0000021838 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Floor Cheese Burger مقابل USD هو $ +0.000001832191692649918 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.80% 30 يوم $ -0.0000002408 -4.05% 60 يوم $ -0.0000021838 -36.76% 90 يوم $ +0.000001832191692649918 +44.60%

تحليل سعر Floor Cheese Burger (FLRBRG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Floor Cheese Burger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000584$ 0.00000584 $ 0.00000584 24 ساعة مرتفع $ 0.00000611$ 0.00000611 $ 0.00000611 عالية طوال الوقت $ 0.00009601$ 0.00009601 $ 0.00009601 تغير السعر (1 ساعة) +1.09% تغير السعر (1يوم) -2.80% تغير السعر (7 أيام) +1.05%

معلومات سوق Floor Cheese Burger (FLRBRG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: