سعر Floor Cheese Burger (FLRBRG)
سعر Floor Cheese Burger (FLRBRG) المباشر لليوم هو USD 0.00000594. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLRBRG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Floor Cheese Burger الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 124.44
- تغيير سعر Floor Cheese Burger خلال اليوم هو -2.80%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Floor Cheese Burger مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Floor Cheese Burger مقابل USD هو $ -0.0000002408 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Floor Cheese Burger مقابل USD هو $ -0.0000021838 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Floor Cheese Burger مقابل USD هو $ +0.000001832191692649918 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.80%
|30 يوم
|$ -0.0000002408
|-4.05%
|60 يوم
|$ -0.0000021838
|-36.76%
|90 يوم
|$ +0.000001832191692649918
|+44.60%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Floor Cheese Burger: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.09%
-2.80%
+1.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is $FLRBRG? Beeple posted a coded piece of art. Within that art FLRBRG was written 3 times. A couple of smart burgers looked through contracts on the blockchain and found a mysterious launch that had been waiting with Burnt LP, Zero Taxes and Renounced contract. The contract was adopted and a blooming community of floor burger enjoyoors gathered. $FLRBRG is a community-owned token.Unlike traditional cryptocurrencies, where control is often centralized, $flrbrg is managed collectively by a network of participants who hold the token. This model encourages active participation and reduces the influence of a single entity.It's is a digital asset built on the principles of decentralized governance and ownership. In a bustling city, digital artist Mike Winkelmann, known as @beeple, ignited a global fascination with his daily digital art. His intricate creations shared online, captivated hearts and minds, leading to a prestigious gallery exhibition that blurred the lines between virtual and reality. As visitors marveled at his work, @beeple's legacy spread far beyond pixels and screens. Beyond art, his insightful predictions in the crypto space also drew attention, showcasing his multidimensional impact on both the art and tech worlds.
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A$0.000009504
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￡0.0000048114
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€0.0000057024
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$0.00000594
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RM0.0000265518
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₺0.0002116422
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₹0.0005142852
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R$0.0000358182
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₦0.0092235726
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₴0.0002508462
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Rs0.0016564284
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₸0.00315117
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฿0.0002026134
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